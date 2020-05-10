Теперь решение о назначении Ивана Юрика и.о. главой правления "Укрзализныци" должен утвердить Кабинет Министров.
Отметим, что Юрик с июня 2019 года является членом правления компании, возглавляет в стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого с июня 2018 года он входил в состав набсовета компании.
В 2017-2018 годах Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах - руководителем службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.
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