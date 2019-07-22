На зарубежных избирательных участках Украины победила партия Порошенко

Так, за партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" проголосовало 29,55% избирателей.
За партию "Слуга народа" - 28,13%, за "Голос" - 19,67%.
Партия "Шария" на заграничных участках набрала 4,41% голосов, ВО "Свобода" - 4,25%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 3,60%, партия "Сила и честь", - 3,05% ВО "Батькивщина" - 2,01%.
За другие политические силы проголосовало менее 2% избирателей.
Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов
По результатам Национального экзит-полла по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".
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