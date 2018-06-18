Эпицентр землетрясения магнитудой до 6,1 находился возле города Осака. СМИ сообщают о многочисленных жертвах, в городе прекратили движение метро и поезда, тысячи домов остались без электричества.
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В понедельник, 18 июня, Японию сотрясло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Осака, его магнитуда, по первоначальным данным, составляла от 5,3 до 5,9. Однако затем она была повышена до 6,1.

Информация о возможных жертвах на данный момент постоянно меняется. Так, японский телеканал NHK сообщил о трех погибших.Еще более 60 человек получили ранения. Местная полиция пока не подтвердила эти данные.

Тысячи домов без электричества

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что приоритет правительства на данный момент состоит в "спасении человеческих жизней". По словам премьера, он дал распоряжение своим сотрудникам как можно скорее собрать данные о повреждениях, приложить все усилия к спасению жизней, а также быстро и надлежащим образом информировать общественность.

Ведомство по управлению атомной энергетикой заявило, что атомные станции в результате землетрясения не пострадали. При этом около 170 тысяч домов в районе Осаки и соседней префектуре Хего остались без электричества, кроме того, в городе прекратили движение поезда метро и железной дороги.

Deutsche Welle
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