"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", - говорится в сообщении.

Вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области, причины катастрофы выясняются.

Отмечается, что на месте падения работают спасательные службы и правоохранительные органы, также выехала комиссия от Минобороны, Генштаба и командования Сухопутных войск ВСУ, проводятся следственно-оперативные действия.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2019



"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили имена четырех военнослужащих, погибших при крушении вертолета на Ровенщине. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.

Отмечается, что погибли:

командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;

летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;

бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;

бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.



Сообщается, что на месте падения вертолета работает комиссия.

