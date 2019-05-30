На западе Украины упал вертолет Сухопутных войск, экипаж погиб

В Ровенской области поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Четыре члена экипажа погибли. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
© Sputnik / Scanpix

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", - говорится в сообщении.

Вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области, причины катастрофы выясняются.

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Отмечается, что на месте падения работают спасательные службы и правоохранительные органы, также выехала комиссия от Минобороны, Генштаба и командования Сухопутных войск ВСУ, проводятся следственно-оперативные действия.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.


"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили имена четырех военнослужащих, погибших при крушении вертолета на Ровенщине. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.

Отмечается, что погибли:

  • командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;
  • летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;
  • бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;
  • бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.


Сообщается, что на месте падения вертолета работает комиссия.

Украинская правда
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