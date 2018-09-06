В 2017 году, в преддверии пресловутого "кризиса сорокалетних", Эрик и его жена Софи разом отреклись от своей активной жизни, сообщает Инопресса со ссылкой на французское издание. "У нас есть сын, появились новые приоритеты, различные желания", — поясняют они.

Молодая мать семейства отказалась от работы архитектора интерьера. Ее супруг покинул свой пост в брокерской компании, но не полностью отвернулся от сферы финансов. В 40 лет Эрик и Софи ушли на досрочную пенсию. Они стали сторонниками фругализма (frugalisme), говорится в статье Le Figaro.

Подобный образ жизни все больше прельщает жителей стран Запада, в частности США, постепенно он распространяется во Франции. Цель: как можно скорее накопить капитал для отхода от трудовой активности и обретения более здорового образа жизни вдали от общества потребления, поясняет автор статьи.

Такую цель поставил перед собой и Бертран, создатель сайта revenusetdividendes.com. В 46 лет он уже обладает финансовой независимостью в течение двух лет. Его метод? Биржевые инвестиции в акции и дивиденды на французских и американских рынках. Раньше у этого отца семейства была хорошо отлаженная профессиональная карьера. Сначала он трудился по найму, потом стал независимым работником, затем главой компании, но в конечном счете Бертран предпочел стать рантье.

"Конечно, у меня была уверенность в том, что в конце месяца я получу зарплату, когда я трудился по найму, но я зависел от начальника. То же самое в работе главой компании, которая вынуждала меня зависеть от клиентов. Мой новый образ жизни избавил меня от всего этого".

Теперь Бертран 50% своего времени проводит на отдыхе, по 12 недель в год, сюда добавляются все среды, посвященные детям. Всего два дня в неделю предназначены для покупок акций на бирже и на рассказ о своем методе на его сайте. Бернар имеет доход в 3 тыс. евро, его капитал за четыре года удвоился, он считает, что живет вполне комфортно, описывает автор статьи в Le Figaro.

"Эти новые тенденции много говорят о современном обществе", — анализирует Фанни Париз, специалист по структуре потребления и антрополог в Университете Лозанны. "В обоих случаях деньги и факт потребления являются уже не самоцелью, а средством достижения более правильного образа жизни", — уточняет она и добавляет: "Идеология культа результата как социальной успешности постепенно исчезает, потому что люди оказываются перед лицом их собственных поражений: профессионального выгорания, снижения уровня жизни, нового засасывания в болото".

"Однако такой образ жизни вряд ли удовлетворит людей с невысокими доходами. Важно напомнить, что это движение касается в первую очередь среднего класса и даже высшего слоя общества", — подчеркивает Фанни Париз.