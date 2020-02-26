На западе Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Коронавирус распространяется по Германии. Во вторник, 25 февраля, стало известно о первом заразившемся COVID-19 на западе ФРГ. 47-летний мужчина, живущий в районе Хайнсберг, находится в критическом состоянии.
Симптомы вирусного заболевания есть и у его жены, она помещена в стационар, но диагноз пока неизвестен. Министерство здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии проверяет людей, с которыми контактировал заболевший. В Хайнсберге создан антикризисный штаб, школы и детские сады в этом районе останутся закрытыми в среду. Хайнсберг находится на самом западе Германии, на границе с Нидерландами.
Первый случай заражения в Баден-Вюртемберге
Первый случай заражения коронавирусом также зафиксирован в Баден-Вюртемберге. 25-летний житель района Геппинген, вероятно, заразился COVID-19 во время поездки в Милан.
Ранее все заразившиеся в Германии были лишь в Баварии. Первым заболевшим стал сотрудник баварской фирмы Webasto, который ранее находился в контакте с приехавшей из Китая коллегой.
В Инсбруке заблокирован отель
Власти Австрии заблокировали здание отеля Grand Hotel Europa в Инсбруке, где работала итальянка, у которой нашли COVID-19. На данный момент неизвестно, сколько человек находятся в отеле. До этого времени в Австрии были зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Оба произошли в федеральной земле Тироль.
Всего в мире заразились коронавирусом более 80 тысяч человек, погибли — более 2700. Большинство из них — жители Китая, откуда и пошло распространение инфекции.
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