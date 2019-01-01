В городе Ботропе на западе Германии в ночь на вторник, 1 января, водитель легкового автомобиля несколько раз наехал на пешеходов. Об этом сообщила полиция Мюнстера, которая расследует происшествие. "Следственные органы исходят из того, что имела место целенаправленная атака, возможно связанная с ксенофобскими настроениями водителя", - отмечают в правоохранительных органах.
Кроме того, у прокуратуры имеются "предварительные данные о психическом заболевании" водителя.
Наезды в Ботропе и Эссене
Серия инцидентов с автонаездами произошла вскоре после полуночи.
По версии следствия, 50-летний водитель из Эссена направил свой "Мерседес" серебряного цвета на пешехода на подъездах к центру Ботропа. Прохожему удалось спастись.
Водитель продолжил движение и повторил попытку наезда в районе оживленной площади Берлинер платц. На этот раз под колеса попала группа как минимум из четырех пешеходов, среди которых были граждане Сирии и Афганистана. По данным полиции, несколько человек получили тяжелые ранения.
Мужчина задержан
Водитель попытался скрыться с места происшествия.
Остановить его автомобиль удалось полиции в Эссене, мужчину задержали до предъявления обвинений. В Эссене он также пытался сбить людей, стоявших на автобусной остановке.
Уже в ходе задержания полиция обратила внимание на ксенофобские высказывания мужчины, уточняет газета Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
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