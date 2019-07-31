Утром в среду, 31 июля, на автомагистрали Кандагар-Герат, в районе Шавиза в западной афганской провинции Фарах на мине подорвался автобус.
Afganistane sprogus numanomai Talibano minai žuvo mažiausiai 32 žmonės
© Reuters / Scanpix

В результате взрыва, по данным TOLO News, погибли не менее 34 человек, еще 17 получили ранения различной степени тяжести.

В публикации отмечается, что среди жертв теракта есть женщины и дети.

NEWSru.co.il
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