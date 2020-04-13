На южные штаты США обрушились торнадо и град размером с грейпфрут

В Миссисипи жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям штата (MEMA), погибли три человека в округе Джефферсон-Дэвис, двое в округе Лоренс и один в округе Уолтхолл. Информация о последствиях ненастной погоды уточняется.
В Луизиане больше всего пострадал город Монро в приходе Уошито, там повреждены и разрушены 200-300 домов. Данные о жертвах пока не поступали. Власти города сообщают о нескольких жителях, получивших легкие ранения.
В 2020 году жертвами торнадо в США стали как минимум 39 человек. По данным Центра прогнозирования штормов Национальной метеорологической службы страны (SPC), до 12 апреля погибли один человек в Техасе (10 января), трое в Луизиане (11 января), четверо в Алабаме (11 января и 6 февраля), 25 в Теннесси (5-7 марта). За весь прошлый год в стране смерчи унесли жизни 41 человека.
В Техасе от шторма пострадали юго-западные районы штата. На город Дель-Рио обрушился крупный град. В соцсетях местные жители рассказывают о градинах размером с мячи для бейсбола и софтбола, грейпфруты и авокадо. В результате стихии повреждены автомобили и дома, сообщает Stormnews.
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