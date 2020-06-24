На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5

В населенных пунктах штата Оахака повреждены здания (включая больницу с зараженными коронавирусной инфекцией в Уатулько), но обошлось без серьезного ущерба. Произошли оползни, в результате одного из которых погиб человек, другой получил ранения. Кроме того, из-за землетрясения возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Салина-Крус, его работа прервана, передает телеканал Once Noticias.

Подземные толчки ощущались также в федеральном столичном округе Мехико и штатах Мехико, Герреро, Веракрус, Пуэбла, Тласкала, Идальго, Мичоакан, Табаско, Чьяпас и Морелос. Информация о серьезных происшествиях пока не поступала.

Землетрясение привело к небольшому цунами, которое также не нанесло большого ущерба. Предупреждения были объявлены в Мексике и соседних странах - Гватемале, Сальвадоре и Гондурасе. В штатах Оахака и Чьяпас жителей предупредили о том, что высота волн может составить 113 см. Но она была меньше: 71 см в городе Салина-Крус и 68 см в городе Акапулько, в других районах региона волны не превышали 30 см, информирует Объединенный американский военно-морской центр по предупреждению о тайфунах (JTWC).