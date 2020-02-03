aA
На юге Лондона мужчина был застрелен полицейскими, после того как напал с ножом на прохожих. Сообщается о двух раненых, подробностей об их состоянии нет.
Londone žmones peiliu puolė teroristas
Londone žmones peiliu puolė teroristas
© Reuters / Scanpix

Лондонская полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как теракт.

На кадрах с места события видно, что на месте много машин скорой помощи, над местом нападения кружит вертолет.

Статьи по теме:
"Исламское государство" объявило о причастности к атаке в Лондоне через российский мессенджер TamTam  (4)
Теракт на Лондонском мосту: как опасный преступник оказался на свободе?  (7)

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в районе Стрэтем. На данном этапе мы полагаем, что несколько людей получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент квалифицирован как связанный с терроризмом", - говорится в заявлении полицейских в "Твиттере".

Очевидцы пишут в социальных сетях, что слышали три выстрела. На месте работают спасательные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Журналист Би-би-си Стефан Пауэлл, который живет рядом с местом нападения, рассказал, что повсюду дежурит вооруженная полиция, местных жителей просят не покидать квартиры.

Посетителей кафе и магазинов также не выпускают на улицу.

Однако, по всей видимости, непосредственная опасность миновала.

bbcrussian.com

TOP новостей

Миллиардер из США выбрал для бизнеса Каунас: на улицах его не узнают, а работники получают тысячные зарплаты (50)

10 миллиардов долларов США - в такую сумму сейчас...

Представители литовского бизнеса: если так, общение с политиками прекратится (28)

Общение между политика и предпринимателями в Литве с 1...

Премьер-министр Литвы оценил решение Карбаускиса (1)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что он...

Глава МИД Литвы: США приветствуют более активный диалог Вильнюса с Беларусью (63)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Банк SEB внедряет новшества: в выходные не будет предоставлять ряд услуг (2)

14-17 февраля банк SEB будет запускать новую платформу...