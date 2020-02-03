Лондонская полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как теракт.
На кадрах с места события видно, что на месте много машин скорой помощи, над местом нападения кружит вертолет.
Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG— BBC News (UK) (@BBCNews) February 2, 2020
"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в районе Стрэтем. На данном этапе мы полагаем, что несколько людей получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент квалифицирован как связанный с терроризмом", - говорится в заявлении полицейских в "Твиттере".
Очевидцы пишут в социальных сетях, что слышали три выстрела. На месте работают спасательные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Журналист Би-би-си Стефан Пауэлл, который живет рядом с местом нападения, рассказал, что повсюду дежурит вооруженная полиция, местных жителей просят не покидать квартиры.
Посетителей кафе и магазинов также не выпускают на улицу.
Однако, по всей видимости, непосредственная опасность миновала.
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