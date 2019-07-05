Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в среду утром рядом с городом Риджкрест на юге Калифорнии, в 175 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Геологическую службу США.
Žemės drebėjimas Kalifornijoje
© Reuters/Scanpix

Как сообщает Геологическая служба, землетрясение, магнитуду которого первоначально оценили на уровне 6,6, было поверхностным – толчки произошли на глубине 8,7 км.

После первого толчка была отмечена серия небольших афтершоков – толчков, следующих после основного удара.

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​Пожарная служба округа Керн опубликовала твит, в котором говорится о «почти двух десятках инцидентов – от оказания медицинской помощи до пожаров в зданиях в районе города Риджкрест и его окрестностях».


Мэр Риджкреста Пегги Бридон в интервью CNN сообщила о мощных толчках, в результате которых пострадали несколько человек. Мэр подтвердила информацию о нескольких пожарах и утечках газа. "Мы привыкли к землетрясениям, но не привыкли к столь сильным [толчкам]", заявила Бридон.

Первый, самый мощный толчок произошел около 13:30 по времени Восточного побережья США в районе Национального парка "Долина смерти". Землетрясение было настолько сильным, что его ощутили жители Лос-Анджелеса, Фресно и даже Лас-Вегаса, который находится в более чем 300 км от Риджкреста. Толчки ощутили жители мексиканских городов Тихуана и Мексикали. По данным мексиканских властей, были эвакуированы жители нескольких домов.

По данным Европейского сейсмологического агентства EMSC, на территории, где ощущались последствия землетрясения, живут около 20 млн человек.

Американский сейсмолог Люси Джонс в комментарии CNN предположила, что в ближайшие дни в районе Риджкреста могут произойти еще множество афтершоков. Она не исключила еще одного мощного толчка.

Магнитуда 6,4 считается показателем мощного землетрясения. Если толчки произошли неглубоко под землей, такое землетрясение может привести к серьезным разрушениям.

Сегодняшнее землетрясение стало самым мощным на юге Калифорнии с 1994 года, когда эпицентр находился в районе Лос-Анджелеса. Потери от землетрясения 1994 года оценили в миллиарды долларов.

"Голос Америки"
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