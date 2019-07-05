Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в среду утром рядом с городом Риджкрест на юге Калифорнии, в 175 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Геологическую службу США.
Žemės drebėjimas Kalifornijoje
© Reuters/Scanpix

Как сообщает Геологическая служба, землетрясение, магнитуду которого первоначально оценили на уровне 6,6, было поверхностным – толчки произошли на глубине 8,7 км.

После первого толчка была отмечена серия небольших афтершоков – толчков, следующих после основного удара.

Статьи по теме:
ФОТО, ВИДЕО: бомба времен Второй мировой войны стала причиной землетрясения на западе Германии  (1)
Мощное землетрясение у берегов Индонезии раскачивало дома на севере Австралии


​Пожарная служба округа Керн опубликовала твит, в котором говорится о «почти двух десятках инцидентов – от оказания медицинской помощи до пожаров в зданиях в районе города Риджкрест и его окрестностях».


Мэр Риджкреста Пегги Бридон в интервью CNN сообщила о мощных толчках, в результате которых пострадали несколько человек. Мэр подтвердила информацию о нескольких пожарах и утечках газа. "Мы привыкли к землетрясениям, но не привыкли к столь сильным [толчкам]", заявила Бридон.

Первый, самый мощный толчок произошел около 13:30 по времени Восточного побережья США в районе Национального парка "Долина смерти". Землетрясение было настолько сильным, что его ощутили жители Лос-Анджелеса, Фресно и даже Лас-Вегаса, который находится в более чем 300 км от Риджкреста. Толчки ощутили жители мексиканских городов Тихуана и Мексикали. По данным мексиканских властей, были эвакуированы жители нескольких домов.

По данным Европейского сейсмологического агентства EMSC, на территории, где ощущались последствия землетрясения, живут около 20 млн человек.

Американский сейсмолог Люси Джонс в комментарии CNN предположила, что в ближайшие дни в районе Риджкреста могут произойти еще множество афтершоков. Она не исключила еще одного мощного толчка.

Магнитуда 6,4 считается показателем мощного землетрясения. Если толчки произошли неглубоко под землей, такое землетрясение может привести к серьезным разрушениям.

Сегодняшнее землетрясение стало самым мощным на юге Калифорнии с 1994 года, когда эпицентр находился в районе Лос-Анджелеса. Потери от землетрясения 1994 года оценили в миллиарды долларов.

"Голос Америки"
Статьи по теме:

В Перу произошло сильное землетрясение

Подземные толчки ощущались на севере и в центре Перу, в...

Разрушительное землетрясение в Китае: есть погибшие, сотни раненых

В китайской провинции Сычуань произошло мощное...

ВИДЕО, ФОТО: Мощное землетрясение привело к разрушениям на юго-западе Турции

На юго-западе Турции произошло землетрясение...

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7....

В мире

ВИДЕО: Трамп пообещал, что американцы "вернутся на Луну и установят флаг на Марсе"

Президент США Дональд Трамп , выступая 4 июля в...

Украинские военные: Россия увеличивает количество войск возле границы (3)

РФ наращивает группировку войск, которые размещаются...

Военные и оппозиция в Судане договорились о переходном правительстве

Военные и альянс "За свободу и перемены" учреждают...

Россия и Чехия договорились о сохранении авиарейсов до конца лета

Власти России и Чехии договорились о сохранении...

Внук экс-президента Казахстана обвинен в нападении на полицейского в Лондоне (1)

В Королевском суде лондонского района Сазарк прошли...

TOP новостей

Литовских интернет-провайдеров обязали блокировать популярный веб-сайт (6)

Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг постановил обязать...

В Литве открылась первая гостиница сети Hilton (2)

5 июля в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса открылась...

Головная боль вильнюсцев скоро закончится: на проспект Конституции можно будет выехать, минуя кольцо

Многие водители ругают кольцевой перекресток у бывшего...

"Содра" послала весть 45 000 жителей Литвы: вы можете лишиться денег (1)

Не все жители Литвы , которые болели и получили...

Fontano prie Operos ir baleto teatro atidarymas Fontano prie Operos ir baleto teatro atidarymas Fontano prie Operos ir baleto teatro atidarymas

В столице Литвы открыт возрожденный легендарный фонтан (6)

У здания Театра оперы и балета в литовской столице был...