На юге Италии с двух лодок высадились 29 мигрантов

На юг Италии в воскресенье, 11 августа, прибыл парусник с 16 мигрантами на борту, сообщает итальянский новостной портал RaiNews. Беженцев обнаружил у побережья Апулии патруль финансовой полиции, который доставил их в порт города Отранто. Кроме семей с детьми, большинство которых – выходцы из Ирана и Ирака, на борту парусника находились также двое мужчин, задержанные по подозрению в нелегальной перевозке людей. Мигрантам оказывают поддержку сотрудники Красного Креста.

Ранее в тот же день на острове Мареттимо к западу от Сицилии высадились 13 мигрантов, приплывших на небольшой рыбацкой лодке из Северной Африки. Десять мужчин, одна женщина и двое детей были доставлены в лагерь беженцев, расположенный вблизи города Трапани на Сицилии.

"Ocean Viking" за три дня спас 251 мигранта

Между тем "Ocean Viking", судно благотворительных организаций "Врачи без границ" и SOS Méditerranée с 251 мигрантом на борту, спасенном в течение последних трех дней, а также судно испанской неправительственной организации "Open Arms" с 160 беженцами до сих пор ожидают разрешения встать на якорь в одном из портов Мальты или Италии. Мальта согласилась принять лишь 39 мигрантов, которых "Open Arms" спасла накануне, но спасатели отказались.

BREAKING: In their third operation in three days, @MSF_Sea and @SOSMedIntl teams have just rescued 81 people from an unseaworthy rubber boat. The distress case was located in international waters off the coast of Libya.

There are now 251 rescued people onboard the #OceanViking pic.twitter.com/mcNjk07VAU