На юге Ирака десятки человек погибли в терактах

Десятки человек погибли в южной части Ирака в провинции Ди-Кар в результате двойного теракта - стрельбы и взрыва бомбы в ресторане и на полицейском контрольно-пропускном пункте.
© AFP/Scanpix

BBC сообщает по меньшей мере о 37 погибших, Reuters - минимум о 50 убитых и более 80 раненых, телеканал Al Arabia - о 60 погибших и более 80 раненых.

Телеканал NRT со ссылкой на источники на месте событий сообщил, что террористы расстреляли посетителей ресторана возле шоссе на границе с провинцией Эль-Мутанна, погибли 50 человек, сообщает newsru.com

Кроме того, взорвалась заминированная машина рядом с КПП на границе провинций Ди-Кар и Мутанна. Среди погибших и пострадавших есть трое иранских паломников, сообщает Press TV, в подрыве автомобиля участвовали два смертника, один из них сидел за рулем. Выжившие были доставлены в больницы.

По словам медицинского источника, ранено более 87 человек, число погибших может увеличиться из-за критического состояния некоторых пострадавших.

Стрельба в ресторане произошла близ города Насирия в 370 км к юго-востоку от Багдада, уточняет Press TV. Позже похожее нападение произошло в ресторане, расположенном на трассе между Ди-Каром и провинцией Басра, передает ТАСС со ссылкой на Al-Baghdadia TV. Поступает информация о погибших и пострадавших, однако их точное число неизвестно.

Ответственность за атаки на юге Ирака взяло на себя "Исламское государство"*. Как передает Reuters, об этом сообщило агентство боевиков Amaq.

По данным Миссии ООН по содействию Ираку, в этой стране в августе от терактов и других актов насилия погибли 125 мирных жителей. В это число не входят погибшие полицейские.

NEWSru.com
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