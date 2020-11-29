Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало, однако власти запретили полеты в этом районе страны и закрыли местный аэропорт.
Геологическое агентство Индонезии порекомедовало жителям страны не предпринимать какую-либо активность в радиусе четырех километров от кратера вулкана. Власти также предупредили о возможном появлении лавовых потоков и в связи с ситуацией ввели предпоследний уровень реагирования на угрозу.
В Индонезии, находящейся в сейсмически опасной зоне - так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, имеются примерно 130 действующих вулканов.
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