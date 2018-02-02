"Вертолеты столкнулись. В одном из них находилось три члена экипажа, в другом - два. Все погибли", - передает агентство Франс пресс слова представителя полиции города Бриньоль.
Инцидент произошел у озера Каркес, в 50 км к северо-западу от Сен-Тропе. Сообщается, что крушение потерпели два многоцелевых вертолета типа "Газель" (Aérospatiale Gazelle).
На место крушения вертолетов прибыли спасатели и военные. Пока ничего о возможных причинах столкновения вертолетов не сообщается. Вертолеты принадлежали школе пилотов Ealat, уточнили во французском департаменте Вар. Школа пилотов Ealat проводит обучение военных пилотов.
На сайте школы сообщается, что в ее авиапарке есть 82 воздушных судна, обучение в школе проходят французские, испанские пилоты и пилоты из Германии.
Глава минобороны Франции Флоранс Парли выразила "глубокую печаль" в связи с произошедшим. Как сообщается, она выехала на место крушения вертолетов.
Вертолеты типа Aérospatiale Gazelle состоят на вооружении французской армии с 1970-х годов. Они использовались для перевозки военных в Мали, а также во время проведения там антитеррористических операций.
В 2003 году вертолет Aérospatiale Gazelle потерпел крушение, врезавшись в ЛЭП в городе Кейлю. Жертвами крушения стали четыре человека.
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