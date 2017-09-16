На Ямайке умерла старейшая жительница планеты

На Ямайке скончалась 117-летняя Вайолет Мосс Браун, которая была самым старым человеком на Земле. Об этом сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнес.
© Shutterstock nuotr.

Вайолет Мосс Браун стала старейшим человеком на Земле в апреле 2017 года, после смерти итальянки Эммы Морано. Эмма была последним человеком, родившимся до 1900 года. На ее последний день рождения городской театр в Пьемонте поставил спектакль "Женщина, которая видела три столетия".

Вайолет Мосс Браун появилась на свет в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года.

Как и Морано, она связывала свое долголетие с диетой и воздержанием от алкоголя. Она говорила, что не есть свинину и курятину, а также не употребляет ром.

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