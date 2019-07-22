По результатам подсчета голосов на 09:00, партия "Слуга народа" набрала - 42,34%; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,78%; "Европейская солидарность" - 8,68%; "Батькивщина" - 8,1%; "Голос" - 6,38%.

По результатам Национального экзит-полла по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".