Центральная избирательная комиссия Украины обработала 41,70% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.
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© Sipa / Scanpix

По результатам подсчета голосов на 09:00, партия "Слуга народа" набрала - 42,34%; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,78%; "Европейская солидарность" - 8,68%; "Батькивщина" - 8,1%; "Голос" - 6,38%.

По результатам Национального экзит-полла по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Украинская правда
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