По результатам подсчета голосов на 09:00, партия "Слуга народа" набрала - 42,34%; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,78%; "Европейская солидарность" - 8,68%; "Батькивщина" - 8,1%; "Голос" - 6,38%.
По результатам Национального экзит-полла по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".
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