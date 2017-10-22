На выборах в парламент Японии побеждает правящая партия

По результатам досрочных выборов в Японии правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) под председательством премьера Синдзо Абэ может получить большинство - от 253 до 300 мест - в 475-местной палате представителей японского парламента. Об этом свидетельствуют результаты экзитполов и прогнозы аналитиков, которые в воскресенье, 22 октября, приводит телеканал NHK.

Голосование на выборах в нижнюю палату парламента завершилось в 20.00 по местному времени (14.00 мск), ведется подсчет голосов. Как отмечает NHK, совместно со своим партнером по правящей коалиции - партией "Новая Комэйто" - ЛДП, по всей видимости, сможет заручиться 281-336 креслами в палате представителей, обеспечив себе абсолютное большинство в две трети депутатских мандатов.

Оппозиция существенно отстает

Недавно сформированные оппозиционные Конституционная демократическая партия Японии и Партия надежды существенно отстают от правящей коалиции. У них, по прогнозам экспертов, будет, соответственно, от 44 до 67 и от 38 до 59 мест в парламенте.

Коммунистическая партия Японии может получить 8-14 мандатов, Инновационная партия Японии - от 7 до 18.

Подобный расклад сил, по данным NHK, может позволить правящей коалиции вынести на референдум предложение о внесении ряда поправок в конституцию страны, в частности, предполагающих отмену запрета на использование вооруженных сил Японии за рубежом, введенного после Второй мировой войны.

Синдзо Абэ рассчитывал на переизбрание

В сентябре премьер Синдзо Абэ распустил нижнюю палату, чтобы добиться переизбрания на волне роста популярности в условиях усиления напряженности на Корейском полуострове.

В марте правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) внесла в свой устав изменения, согласно которым председатель ЛДП вправе занимать этот пост не два, а три трехлетних срока подряд. Таким образом, при сохранении поддержки избирателей Синдзо Абэ, возглавляющий партию, может рассчитывать на третий срок на посту главы правительства.

Официально полномочия депутатов нижней палаты японского парламента должны были истечь в декабре 2018 года.