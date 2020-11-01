На выборах в однопалатный парламент Грузии победу одержала правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Это следует из предварительных официальных результатов, опубликованных Центральной избирательной комиссией в воскресенье, 1 ноября, после подсчета более 80 процента бюллетеней. По оценке ЦИК, она набрала более 48 процентов голосов избирателей. Председатель правящей партии Бидзина Иванишвили поздравил сторонников с победой на выборах, не дожидаясь предварительных официальных данных и ссылаясь на экзитполы.

Оппозиционную партию "Единое национальное движение" (ЕНД) поддержали чуть более 26 процентов проголосовавших, показывают данные ЦИК. "Европейская Грузия - движение за свободу" и пророссийская партия "Альянс патриотов" получили более 3 процентов голосов. Всего 1-процентный избирательный барьер на момент публикации преодолевают 9 партий.

По словам исполнительного секретаря "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, правящая партия в парламенте на данный момент получает 76 мандатов. Это дает ей возможность единолично сформировать правительство.

Оппозиция Грузии созывает протестный митинг в центрет Тбилиси

Грузинская оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Лидеры оппозиционных партий намерены просить международных наблюдателей не признавать парламентские выборы легитимными. На 15.00 (мск) в центре Тбилиси созывается митинг.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, с 2004 по 2015 годы являвшийся лидером ЕНД, назвал итоги парламентских выборов триумфом грузинских оппозиционных сил. Он считает первоочередной задачей формирование правительства национального единства с другими оппозиционными партиями. Саакашвили добавил, что не будет претендовать на пост премьер-министра в этом правительстве.

Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения партий снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирают 150 депутатов: 120 - по спискам и 30 - по мажоритарной системе. Парламент избирается на четыре года.