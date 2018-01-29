Саули Ниинистё выбрали еще на шесть лет с отрывом в почти 50 процентов от ближайшего конкурента. Президент Финляндии известен своими хорошими отношениями с Владимиром Путиным.
Sumijos prezidentas Saulis Niinisto priėmė Vladimirą Putiną
© Sputnik / Scanpix

Президент Финляндии Саули Ниинистё в воскресенье, 28 января, стал победителем президентских выборов и тем самым был переизбран на второй срок. По результатам подсчета 86 процентов голосов избирателей он набрал 62,1 процента, что обеспечивает ему отрыв почти в 50 процентов от ближайшего соперника.

"Я очень удивлен такой поддержкой и должен поразмыслить, как оказаться ее достойной", - заявил действующий президент.

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Саули Ниинистё - первый более чем за 50 лет президент, представляющий Национальную коалиционную партию. Ранее много десятилетий эту должность занимали члены Социал-демократической партии Финляндии. Известен Ниинистё и хорошими отношениями с российским президентом Путиным, напоминает агентство Reuters.

Финляндия является парламентской республикой. Президент страны избирается прямым голосованием раз в 6 лет. Он не может занимать эту должность более двух сроков. Исполнительная власть осуществляется совместно президентом и правительством.

Deutsche Welle
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