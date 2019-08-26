На выборах главы самопровозглашенной Абхазии будет второй тур

На выборах президента самопровозглашенной Абхазии будет второй тур, в него вышли действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" (Родовые огни) Алхас Квициния, сообщил 26 августа ТАСС со ссылкой на Центризбирком региона.
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"Никаких цифр по итогам первого тура мы пока не озвучивали. Мы определили двух лидеров, второй тур, а детали расскажу подробно на брифинге. Во второй тур вышли Хаджимба и Квициния",– сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Ранее данные экзитполлов показывали, что Хаджимба сохраняет набирает 26% голосов, а советник министра обороны Олег Аршба и лидер оппозиции Квициния - по 25% голосов. Хаджимба после этого сообщил своим сторонникам, что "пока, по предварительным
данным, нельзя сказать о лидирующей позиции кого-либо из кандидатов".

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Согласно местному законодательству, второй тур должен пройти в течение двух недель.

Выборы главы Абхазии проходили 25 августа. В них приняли участие девять кандидатов, в том числе и действующий глава государства Рауль Хаджимба. Тамаз Гогия вечером в воскресенье сообщил, что явка составила более 56% избирателей, а в 29-м округе Очамчырского района – 100%.

Президентом может стать гражданин Абхазии не моложе 35 и не старше 65 лет, абхаз по национальности, свободно владеющий государственным языком. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Голосовать, в свою очередь, могут только те жители Абхазии, которые получили внутренний паспорт самопровозглашенного региона вместо грузинского.

Ни Грузия, ни Украина выборы в сепаратистском регионе не признали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что они являются нелегитимными и нарушают национальный суверенитет Грузии:

"Фактические власти Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы. Грузия осуждает этот фиктивный процесс как еще одно нарушение нашего национального суверенитета", – написала Зурабишвили в твиттере.

На сайте Министерства иностранных дел Украины также сказано, что ведомство не признает выборы и "решительно осуждает проведение под контролем Российской Федерации так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии".

Сепаратистский регион Абхазия, расположенный на границе с Россией, провозгласил независимость после войны с Грузией в 1993 году. Россия последовательно поддерживала сепаратистские настроения в Абхазии, а в 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны признала ее независимость. Грузия считает сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны и аннексии ее территории.

"Настоящее время"
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