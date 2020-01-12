На выборах главы администрации Тайваня победила партия, выступающая за независимость острова

Возглавляемая ею Демократическая прогрессивная партия (ДПП) получила 61 место из 113 в Законодательном Юане - парламенте острова, что на семь мест меньшей, чем в парламенте предыдущего созыва.

Основой соперник ДПП - партия Гоминьдан - получает в Юане 38 мест, на три места больше, чем по итогам выборов 2016 года.

Главу администрации выбирали 19 млн избирателей Тайваня.

Им предстояло сделать выбор из двух кандидатов: нынешнего руководителя Цай Инвэнь, и Хань Гоюя - выдвиженца от партии Гоминьдан.

Цай Инвэнь, которая возглавила Тайвань в мае 2016 года, выступает за провозглашение независимости острова.

Хань Гоюй, мэр города Гаосюн, известен как сторонник более тесных отношений с материковым Китаем. Он считает, что только они могут обеспечить безопасность и процветание тайваньского населения.

Китайская газета China Daily написала в связи с победой Цай Инвэнь: "Независимо от того, кто займет пост руководителя Тайваня, проведение политики, направленной на "независимость Тайваня" недопустимо. Это наша основная позиция, о которой говорилось многократно. Цай Инвэнь победила на выборах ради благополучия тайваньского населения. Мы надеемся, что она будет правильно строить отношения между двумя сторонами по берегам Тайваньского пролива, не будет рисковать 23-миллионым населением Тайваня во имя своих спекулятивных целей".

Цай Инвэнь с победой на выборах поздравили США. Американский госдепартамент отметил, что ее победа свидетельствует о стремлении тайваньцев к демократии и развитию отношений с Соединенными Штатами.

"Соединенные Штаты благодарят президента Цай за ее руководящую роль в развитии прочных партнерских отношений с Соединенными Штатами и приветствуют ее приверженность поддержанию стабильности в районе Тайваньского пролива в условиях непрекращающегося давления. Мы надеемся, что под ее руководством Тайвань и впредь будет служить ярким примером для стран, которые стремятся к демократии, процветанию и лучшему пути для своего народа", - подчеркнул госдеп.