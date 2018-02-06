Предлагаемый вариант: одну часть мест распределить между отдельными странами, другую — разыграть между европейскими политическими партиями через транснациональные списки.

Раздел британского наследства

Согласно плану переговоров между Лондоном и Брюсселем, Британия должна официально прекратить членство в ЕС весной 2019 года. Очередные выборы Европарламента назначены на начало июня того же года. Проект решения, подготовленный для рассмотрения на пленарном заседании, предусматривает разделить 27 мест между 14 странами, которые сейчас имеют непропорционально малое представительство в ЕП (число мандатов зависит от численности населения в стране). По пять мандатов дополнительно получат Франция и Испания, по три – Италия и Нидерланды, два новых места отдадут Ирландии, и на одного депутат увеличатся национальные представительства Польши, Румынии, Швеции, Австрии, Дании, Словакии, Финляндии, Хорватии и Эстонии. Для Латвии новые мандаты не предусмотрены (у нашей страны в ЕП 8 депутатов).

Однако больше всего вопросов вызывает судьба оставшихся 46 мест. Часть из них планируется зарезервировать для будущих членов ЕС (о планах расширения организации DELFI подробно писал здесь), остальные (предполагается, что это будет 27 мест, то есть по числу стран) – вынести на общеевропейские выборы.

Народный выбор

В этом случае на выборах Европарламента в 2019 году избиратели будут формально обладать двумя голосами, один из которых, как и прежде, можно будет отдать за список национальной партии, а второй — непосредственно за кандидатов общеевропейской партии (то есть тех политических групп, которые представлены в ЕП). Считается, что такой порядок избрания усилит взаимосвязь между европейцами и Евросоюзом и повысит доверие общества к органам власти: кандидатам придется агитировать одновременно в нескольких странах, а избирателям — оценивать не столько личные данные политиков, большинство из которых будут, скорее всего, незнакомыми, сколько программу всей политической группы.

Общеевропейский список партии будет возглавлять кандидат партии на пост главы Еврокомиссии, и это еще одно ожидаемое новшество выборов-2019. Инициаторы реформ хотят, чтобы председателем ЕК становился по умолчанию представитель той европейской партии, которая наберет больше всего голосов. Это должно создать у населения ощущение, что их мнение влияет на формирование исполнительной власти ЕС, которая сейчас у европейцев чаще ассоциируется чаще с «бездушной и далекой евробюрократией». До сих пор распределение высоких должностей в ЕС происходило в результате коалиционных переговоров, и обычно отражало некий баланс сил. Например, в результате выборов 2014 года Еврокомиссию возглавил представитель Европейской Народной партии (Жан-Клод Юнкер), а пост председателя Европарламента на полсрока отошел к группе европейских социал-демократов (его получил Мартин Шульц).

Дорого и сложно

Для латвийских политических партий появление общеевропейских списков — это, скорее, известие со знаком минус. Ни один латвийский евродепутат не имеет достаточной узнаваемости на европейском уровне, чтобы рассчитывать на международный успех и место в списках. В наиболее выигрышном положении, возможно, окажутся представители "Единства" — Сандра Калниете, Кришьянис Кариньш и Артис Пабрикс. У каждого из них на счету есть свои достижения в ЕП (в Европарламенте активность политика оценивают по выступлениям и докладам, в написании которых он участвовал). К тому же они входят в крупнейшую в Европарламенте группу Европейской Народной Партии, декларируемые ими политические взгляды, особенно в вопросах внешней политики, отвечают общеевропейскому мейнстриму. Впрочем, самые высокие шансы на попадание в евросписки имеет Валдис Домбровскис, который также избрался в ЕП в 2014 году, но сейчас занимает пост вице-президента Еврокомиссии.

Вторая трудность – организационная. Избиратели могут запутаться в списках (тем более, что уровень знаний жителей Латвии о европейской политике намного ниже, чем о национальной), а предвыборная кампания станет более сложной и дорогой. Общеевропейские партии должны будут организовать рекламные мероприятия параллельно в 27 странах, а национальным партиям придется агитировать не только за собственных кандидатов, но и за ту общеевропейскую партию, к которой они принадлежат. Например, «Согласию» нужно будет объяснять своим избирателям, почему нужно поддержать не только ее конкретный список, но и лист с иностранными фамилиями людей из Партии европейских социалистов. Численность депутатов европейской фракции влияет не только на ее политический вес в Европарламенте, но и на объем финансирования, которое организация получает из бюджета ЕС (подробно об этом DELFI писал здесь).

Неоднозначная реформа

Идея общеевропейских списков обсуждается с 2011 года. И клуб ее сторонников непрерывно растет. По данным европейских СМИ, в него входят лидер европейских соцдемов Джанни Пителла, генсек европейских либералов Ги Верхофстадт, представитель центристов и президент Франции Эммануэль Макрон, который даже вписал подобное обещание в свою предвыборную программу. Против идеи общеевропейских списков выступает активно Европейская Народная партия, поскольку среди ее членов преобладают противники федерализации ЕС. Впрочем, предполагается, что во время голосования в Страсбурге они окажутся в меньшинстве.

Для того, чтобы новая модель выборов заработала уже в 2019 году, ее еще должен будет одобрить Совет ЕС, куда входят представители всех стран-участниц. По неофициальной информации, если ЕП договорится о компромиссе, то, скорее всего, Совет не станет возражать.