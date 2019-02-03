На востоке Швеции из-за сильного снегопада начались перебои в подаче электроэнергии

В Швеции тысячи домохозяйств остались без электроэнергии из-за сильного снегопада, передает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Наихудшая ситуация сложилась на восточном побережье страны, особенно в южной провинции Блекинге и в Стокгольме. В столичном регионе непогода вызвала перебои в подаче электроэнергии в нескольких местах. По данным местной энергетической компании, в коммуне Экерё утром без света и тепла остались около 1700 домохозяйств, в Валлентуне - 800.

По информации другого поставщика, в Стокгольме без электроэнергии оказались 4 тыс. ее клиентов. "У нас проблемы с тяжелым мокрым снегом, который оседает на деревьях и проводах", - пояснил представитель компании Vattenfall Микаэль Петрович Вогмарк.

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Дорожное управление обратилось к автомобилистам с призывом отказаться от использования личного транспорта, так как на дорогах много поваленных деревьев, наблюдается ухудшение видимости в связи со снегопадом.

В Стокгольме и окрестностях шведской столицы остановлено движение автобусов. "На большинстве автобусных маршрутов в Стокгольме из-за снега и гололеда прекращено практически все движение", - рассказал представитель местной транспортной компании Storstockholms Lokaltraffic Хенрик Пальмер.

По данным синоптиков, уже выпало 20 см осадков, ожидается еще 10-15 см.

NEWSru.com
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