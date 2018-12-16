Столкновения сторонников партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и грузинской полиции произошли на перекрытой правоохранительными органами трассе, соединяющей Тбилиси и Телави, где в воскресенье состоится инаугурация президента Саломе Зурабишвили. Как сообщила телекомпания "Пирвели", конфликт произошел неподалеку от села Велисцихе Гурджаанского муниципалитета Грузии, передает "Интерфакс".
Protestas Tbilisyje
© Reuters / Scanpix

Сторонники ЕНД следовали по магистрали из Тбилиси в Телави для участия в намеченных там акциях протеста. Часть оппозиционеров, достигнув заблокированного участка, отказалась выбирать пути объезда и попыталась своими силами сдвинуть перекрывающий движение автотранспорт полиции. Как сообщили в МВД, часть техники при этом была повреждена. Эти попытки были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

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Находящийся в Велисцихе директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе сообщил журналистам, что "правоохранительные органы заранее проинформировали организаторов акции о том, по каким альтернативным автотрассам можно проследовать в Телави". Сторонникам ЕНД также предложили автобусы, на которых они могли попасть в Телави, однако это предложение было отвергнуто.

Ранее МВД сообщило, что для обеспечения безопасности во время инаугурации президента Грузии в Телави и на ведущих к нему трассах ограничено движение автомобильного транспорта.

Несколько сотен представителей грузинской оппозиции попытались прорвать кордоны полиции, выставленные у сел Чумлаки и Велисцимхе на пути в Телави.

По информации грузинских СМИ, оставив свои автомобили, оппозиционеры решили пешком добраться до центра Телави и провести там намеченную акцию с требованием аннулирования итогов президентских выборов. Время от времени возникали стычки между активистами и полицейскими, данных о пострадавших нет.

Как заявил журналистам начальник патрульной полиции Грузии Теймураз Купатадзе, полиция ранее предупредила лидеров оппозиции о маршруте передвижения в Телави через город Кварели, однако этим указаниям оппозиционеры не подчинились, поэтому выставлены полицейские кордоны на дорогах.

28 ноября в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе от ЕНД. Зурабишвили одержала победу, набрав 59,52% голосов.

NEWSru.com
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