На эвакуацию десятков тысяч человек в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория отведено меньше 48 часов. Огонь уничтожил более тысячи зданий. К борьбе со стихией привлечены армейская авиация и флот.
Australija pasiuntė karinių laivų ir orlaivių į pagalbą gaisrų atkirstiems miestams
© AFP / Scanpix

Десяткам тысяч человек в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория необходимо покинуть свои дома в течение 48 часов из-за сильных лесных пожаров. Служба Нового Южного Уэльса по борьбе с пожарами в четверг, 2 января, определила территорию, которую необходимо покинуть. Министр транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс предупредил о возможном ухудшении ситуации в предстоящие дни.

Днем ранее в регион были направлены 5 вертолетов ВВС страны и 2 судна Королевского австралийского военно-морского флота. Они доставят воду и топливо, окажут поддержку в борьбе с огнем и помогут в эвакуации.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Пламенем охвачено свыше 5,5 млн гектаров. Это больше площади Дании или Нидерландов. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.

Только в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс зарегистрировано около 200 лесных пожаров. Они уничтожили почти 1300 зданий. Движение на основных автомагистралях прекращено. В Новом Южном Уэльсе погибли не менее 17 человек, а в Виктории как минимум 17 пропали без вести.

Deutsche Welle

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