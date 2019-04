Сразу целый ряд организаций, компаний и меценатов по всему миру пообещал выделить средства на реставрацию собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего в результате пожара.

Представители французского Фонда наследия в ночь на вторник, 16 апреля, запустили национальную кампанию по сбору средств на восстановление одного из главных символов Парижа.

Один из богатейших людей Франции - Франсуа Анри Пино - исполнительный директор компании Kering, владеющей такими брендами, как Gucci и Yves Saint Laurent, пообещал перечислить на эти цели не менее 100 млн евро.

Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в свою очередь заявил о необходимости создания "гражданской инициативы", которая будет отвечать за сбор финансирования в Германии.

Пожар практически потушен

Утром во вторник чрезвычайные службы Парижа объявили, что пожар полностью "взят под контроль" и "по большей части потушен", активными оставались лишь "отдельные очаги". По словам начальника парижской пожарной охраны, генерала Жан-Клода Галле, теперь необходимо добиться охлаждения раскалившегося под воздействием пламени здания.

Из собора продолжается спасение "религиозных и культурных ценностей", оно ведется в задымленном помещении, в условиях падения с потолка фрагментов кровли, отметил Галле.

