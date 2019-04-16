На восстановление Нотр-Дама выделят миллионы евро

Пожар в соборе Парижской Богоматери взят под контроль, остались лишь отдельные очаги. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, "худшего удалось избежать".
Paryžiaus Dievo Motinos katedrą niokoja didžiulis gaisras
© AFP / Scanpix

Сразу целый ряд организаций, компаний и меценатов по всему миру пообещал выделить средства на реставрацию собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего в результате пожара.

Представители французского Фонда наследия в ночь на вторник, 16 апреля, запустили национальную кампанию по сбору средств на восстановление одного из главных символов Парижа.

Один из богатейших людей Франции - Франсуа Анри Пино - исполнительный директор компании Kering, владеющей такими брендами, как Gucci и Yves Saint Laurent, пообещал перечислить на эти цели не менее 100 млн евро.

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Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в свою очередь заявил о необходимости создания "гражданской инициативы", которая будет отвечать за сбор финансирования в Германии.

Пожар практически потушен

Утром во вторник чрезвычайные службы Парижа объявили, что пожар полностью "взят под контроль" и "по большей части потушен", активными оставались лишь "отдельные очаги". По словам начальника парижской пожарной охраны, генерала Жан-Клода Галле, теперь необходимо добиться охлаждения раскалившегося под воздействием пламени здания.

Из собора продолжается спасение "религиозных и культурных ценностей", оно ведется в задымленном помещении, в условиях падения с потолка фрагментов кровли, отметил Галле.

От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов.

По счастливому стечению обстоятельств они были отправлены на реставрацию незадолго до пожара и не пострадали.

Следователи говорят о неумышленном ущербе

Между тем прокуратура Парижа начала расследование причин возгорания по статье о "неумышленном причинении ущерба". Речь о возможном поджоге, по предварительным данным, не идет.

Посетивший место происшествия президент Франции Эмманюэль Макрон ближе к утру выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что "худшего удалось избежать". "Мы совместно восстановим Нотр-Дам. Это, несомненно, будет<…> проектом на долгие годы", - отметил он, не назвав, однако, конкретных сроков.

Ave Maria в знак скорби

С набережной Сены и многочисленных мостов через нее за тушением наблюдали тысячи горожан и гостей столицы. Некоторые из них плакали, молились или пели Ave Maria.

"Париж изуродован, он никогда не будет прежним", - цитирует одного из очевидцев агентство AFP.

Сообщение о возгорании в соборе Парижской Богоматери поступило в 18.50 по местному времени (19.50 мск). По данным МВД Франции, на место прибыли около 400 пожарных, они занимались тушением более восьми часов. Работы осложнялись тем, что воду нельзя было сбрасывать с вертолетов из-за опасности обрушения несущих конструкций. В ходе спецоперации пострадал один из пожарных.

Нотр-Дам - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Ежегодно здание посещали порядка 13 млн человек. В соборе хранилась одна из главных христианских реликвий - терновый венец Иисуса Христа, ее удалось спасти.

Deutsche Welle
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