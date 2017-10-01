На вокзале в Марселе застрелили напавшего на людей с ножом

В результате нападения убиты две женщины, заявил министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Источники агентства Reuters в полиции рассказали, что во время атаки мужчина кричал "Аллаху акбар".
По словам собеседников Reuters, произошедшее рассматривается как террористический акт. Инцидент будет расследовать антитеррористическая прокуратура, передает агентство AFP. Движение поездов через вокзал Марселя временно остановлено.
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