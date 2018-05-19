Владельца сумки вскоре задержали. Отвечать на вопросы о содержимом рюкзака, а также сообщать свое имя мужчина отказался.

Прокурор Ксавье Тарабё в беседе с журналистами при этом заявил, что мужчина с подозрительной сумкой, по всей видимости, является уроженцем Чечни. "Мы пока не установили его личность, но задержанный называет себя чеченцем и говорит по-русски", - отметил прокурор.

Он также сообщил, что в сумке не было взрывчатки и ее содержимое не представляло опасности, однако в ней находились электроматериалы, которые сами по себе могут использоваться для изготовления взрывного устройства.

Отмечается, что при задержании владелец сумки не оказал сопротивления. На место были вызваны специалисты по разминированию, а вокзал - оцеплен. В результате инцидента Национальная компания французских железных дорог была вынуждена изменить расписание 20 поездов.

Напомним, на минувшей неделе уроженец Чечни Хасан Азимов совершил нападение на прохожих в центре Парижа. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Сотрудники полиции застрелили нападавшего. Как позже выяснилось, Азимов был известен спецслужбам Франции как сторонник радикальных исламистов. Ему был присвоен так называемый статус S, который свидетельствует о том, что человек может представлять угрозу безопасности из-за радикальных взглядов. Под наблюдение он попал в 2016 году.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшее, заявил, что "вся ответственность за то, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции". "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", - объяснил глава республики.

Подобные реплики возмутили французское руководство. Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал заявление Кадырова "недопустимым". "Мы не собираемся прислушиваться к диктатору, который не соблюдает букву закона в своей стране", - подчеркнул глава МИДа.