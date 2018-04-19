Юридическая комиссия Сейма сегодня одобрила для рассмотрения в окончательном чтении поправки к закону о государственном флаге Латвии, согласно которым он должен будет постоянно находиться также в местах пересечения границы и в местах, где главные государственные автодороги пересекают границу с Литвой и Эстонией.
© Shutterstock nuotr.

"Важно, что мы предприняли этот шаг в год столетия Латвии", — отметил председатель комиссии Гайдис Берзиньш.

Действующий закон обязывает вывешивать государственный флаг у зданий, расположенных в пунктах пересечения границы Латвии и пунктах перехода границы.

Так как на латвийско-эстонской и латвийско-литовской границах зданий нет, закон планируется дополнить вышеуказанными нормами.

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