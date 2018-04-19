"Важно, что мы предприняли этот шаг в год столетия Латвии", — отметил председатель комиссии Гайдис Берзиньш.
Действующий закон обязывает вывешивать государственный флаг у зданий, расположенных в пунктах пересечения границы Латвии и пунктах перехода границы.
Так как на латвийско-эстонской и латвийско-литовской границах зданий нет, закон планируется дополнить вышеуказанными нормами.
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