На въездах в Латвию должны будут висеть государственные флаги

Юридическая комиссия Сейма сегодня одобрила для рассмотрения в окончательном чтении поправки к закону о государственном флаге Латвии, согласно которым он должен будет постоянно находиться также в местах пересечения границы и в местах, где главные государственные автодороги пересекают границу с Литвой и Эстонией.