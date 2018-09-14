"Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса", - рассказал собеседник ТАСС. По его словам, прежде чем заделать "течь" в "Союзе", космонавты провели фото- и видеосъемку отверстия с помощью эндоскопа.

"В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой - тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту", - уточнил источник.

По словам другого источника в ракетно-космической отрасли, установка негерметичной противометеоритной защиты - "предпоследний этап сборки корабля, далее "Союз" отправляют в цех окончательной сборки". "Когда "Союз МС-09" только привезли в цех окончательной сборки, он был детально сфотографирован, и никакого отверстия, а также следов от касаний сверла на обшивке изнутри отсека не было - корабль просверлили позже, полностью собранным", - пояснил источник. Он добавил, что сам экран противометеоритной защиты также фотографировался перед монтажом и был "чистым".

Собеседник агентства отметил, что в цехе окончательной сборки корабль находится около двух недель, затем отправляется на 90 дней на контрольно-испытательный стенд (КИС), "причем в КИС фотофиксация не предусмотрена". "Таким образом, корабль могли просверлить на самом последнем этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС", - предположил источник.

Он назвал маловероятными версии повреждения "Союза" во время его транспортировки по железной дороге на Байконур или на самом космодроме.

В то же время источник РИА "Новости" заявил, что космонавты на Международной космической станции не нашли новых следов сверления в корпусе. По словам собеседника агентства, "это все то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы".

Однако еще в ходе работ 30 августа с помощью эндоскопа было выяснено, что отверстие от сверла не сквозное - до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритной защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него", - пояснил источник.

Утечка воздуха нарастала несколько дней

Центры управления полетами в Москве и Хьюстоне получили данные о постепенно нараставшей в течение нескольких дней, еще до обнаружения отверстия в"Союзе", утечке воздуха на МКС, что ставит крест на версии об "астронавтах-диверсантах", рассказал РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

"Датчики Международной космической станции фиксировали небольшое падение давления еще за несколько суток до обнаружения отверстия в корабле "Союз МС-09". Однако до того как она превысила пороговое значение в 0,5 миллиметра ртутного столба в час, на него не реагировали, поскольку такое падение считается допустимым", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, давление падало по нарастающей в течение двух-трех суток, пока ночью 30 августа, когда космонавты спали, не была зафиксирована утечка в 0,8 миллиметра ртутного столба. Только после этого было решено реагировать, рассказал собеседник агентства. По его словам, данные российскому ЦУП о скорости утечки были переданы американской стороной.

Если бы отверстие было сделано самим экипажем, внутренние датчики МКС зафиксировали бы резкое падение давления после того, как сверло прошло стенку корабля и воздух начал выходить в космос.

"Более правдоподобной, на основании имеющихся данных, видится версия, что герметик из заделанного еще на Земле отверстия начало постепенно высасывать в космос, пока отверстие полностью не открылось", - полагает собеседник РИА "Новости".

В ночь на 30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж станции путем последовательной герметизации отсеков станции и пристыкованных к ней кораблей обнаружил микротрещину в обшивке космического корабля "Союз МС-09" диаметром два миллиметра. Вечером того же дня ее заделали российские космонавты с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, и давление на МКС стабилизировалось. 31 августа космонавты укрепили заплатку дополнительным слоем герметика.

3 сентября источники в космической отрасли сообщили, что разгерметизация корабля произошла из-за производственного брака. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" начала внутреннее расследование.

4 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что, возможно, на борту станции была совершена диверсия и космонавты сами просверлили дырку. Его версию поддержал депутат-космонавт Максим Сураев, предположив, что "кому-то шибко сильно надоело там летать, и он захотел досрочного спуска".

12 сентября в "Роскосмосе" заявили, что просверлить отверстие в обшивке корабля могли американские астронавты, чтобы оперативно доставить на Землю своего заболевшего коллегу. Командир станции астронавт Эндрю Фойстел в ответ заявил, что его команда не имеет никакого отношения к утечке воздуха.