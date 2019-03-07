Текст на листовке гласит: "На вас нападают русские? Вамв везде кажется Рука Кремля? Какие-то тиблы* распространяют пропаганду? Путин хочет завоевать Эстонию? Не волнуйтесь! Таллиннская психиатрическая больница всегда готова оказать помощь".
Далее указан адрес корпуса Сеэвальди Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) — Палдиски мнт, 52 — где находится Психиатрическая поликлиника, а также общий телефон информации PERH.
Как заметил один из пользователей соцсети в комментариях к фотографии, ранее саму картинку, которую позже кто-то приклеил на остановку, выставил на странице ОЛПЭ председатель правления НКО ”Русская школа Эстонии” Мстислав Русаков, чьим постом поделились более 700 человек. В комментариях к посту Русакова кто-то написал: "Я б такое даже развесила".
Северо-Эстонская региональная больница подтвердила, что у плаката нет никакой связи ни с Психиатрической поликлиникой, ни с самой PERH.
Больница также оповестила городские власти и попросила их убрать эти плакаты со всех остановок, где они будут замечены.
"Считаем это крайне неуместной выходкой, которая принижает важность проблем с психическим здоровьем", — подчеркивает больница.
*Ти́бла (эст. tibla) — в разговорном эстонском языке презрительное прозвище представителей русскоязычного населения Эстонии.
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