И если две прошлогодние кампании привели к тотальному обновлению власти на центральном уровне, то нынешние выборы, весьма вероятно, станут холодным душем для президентской команды.

Кроме того, на выходе из участков желающие смогут принять участие в опросе, инициированном президентом Зеленским за полторы недели до выборов.

Его результаты не будут иметь никаких прямых юридических последствий, но обсуждение этого опроса стало одной из главных тем политической дискуссии на Украине в последние дни перед выборами.

Би-би-си рассказывает самое главное, что нужно знать о голосовании, которое идет на Украине 25 октября.

Кого избирают

В воскресенье украинцы избирают 22 областных совета из 24 (без Донецкого и Луганского), 119 районных советов, а также советы почти полутора тысяч объединенных территориальных общин - базовых административных единиц Украины.

Кроме того, на этих выборах определятся мэры городов, а также сельские и поселковые главы.

В селах, поселках и маленьких городах выборы пройдут в один тур, а там, где проживает более 75 тыс. избирателей, через три недели за кресло мэра поспорят два кандидата, которые наберут больше всего голосов в первом туре.

Почему это важно

До недавнего времени местные выборы считались второстепенной кампанией и не привлекали к себе особого внимания. На этот раз дело обстоит иначе.

Эти выборы станут первыми после того, как на Украине прошел первый этап реформы децентрализации. В рамках этой реформы Киев передал органам местного самоуправления огромное количество полномочий и ресурсов.

Местные бюджеты выросли в разы, территориальные общины получили в собственность миллионы гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые ранее принадлежали государству. Поэтому вес и значимость мэров и депутатов местного совета, избранных на этих выборах, будет очень высокой.

"Четвертый тур"

На Украине эти местные выборы называют четвертым туром президентских выборов - после двух туров настоящих выборов президента и парламентских выборов, на которых большинство в парламенте получила президентская партия "Слуга народа".

Сейчас результат партии Зеленского может показать, как изменилось отношение украинцев к новой политической команде, за которую они столь единодушно проголосовали в прошлом году.

От собеседников в "Слуге народа" можно услышать, что любой результат на этих выборах для их партии будет позитивным.

Рассуждают они так: в прошлых выборах в 2015 году партия участия не принимала, поскольку банально не существовала, так что сейчас ни одного мандата в местных советах не имеет. Так что какой бы результат соратники Зеленского сейчас ни показали, он будет лучше, чем ничего.

С другой стороны, разочарование избирателей в новых лицах, ряд скандалов, в которые попали члены "Слуги народа" и сомнительные успехи власти в борьбе с коронавирусом привели к тому, что рейтинг партии Зеленского сильно упал.

Президентский опрос

На выходе из избирательных участков украинцев будут встречать волонтеры, которые вручат им лист бумаги с пятью вопросами от президента Зеленского.

За считанные дни до выборов глава государства неожиданно объявил в YouТube-ролике, что намерен провести опрос, в котором спросит у украинцев, что они думают о:

пожизненном заключении для топ-коррупционеров

создании свободной экономической зоны в Донбассе

сокращении количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300

легализации медицинского каннабиса

использовании Киевом гарантий безопасности, прописанных в Будапештском меморандуме об отказе Украины от ядерного оружия от 1994 года

Гражданская сеть ОПОРА, которая получила доступ к данным компаний, занимающихся рекрутингом волонтеров для этого опроса, оценила стоимость его проведения в как минимум три миллиона долларов.

Сначала соратники Владимира Зеленского утверждали, что опрос будет проведен за деньги неких меценатов, позже президентская партия "Слуга народа" объявила, что профинансирует мероприятия за счет собственных средств.

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В любом случае результаты этого опроса будут нерепрезентативными, говорят представители крупнейших социологических компаний страны.

А то, что итоги опроса не будут иметь никаких прямых юридических последствий, признали даже в офисе президента.

В любом случае, президентская инициатива стала предметом для многочисленных мемов в соцсетях, а полиция призвала неравнодушных граждан, которые считают опрос незаконным, не применять силу к проводящим его волонтерам.