На Украине по запросу Турции задержан гражданин Германии

В бюро отметили, что 25 июля связывались с турецкой стороной, выдавшей ордер на его арест.

Немецкие СМИ в среду, 18 октября, сообщили о задержании в Украине 52-летнего Кемаля К., которого Анкара обвиняет в двух убийствах. Германия ранее отказывалась выдать его Турции из-за "серьезных сомнений" в этом деле.

По информации медиакомпаний WDR и NDR, а также газеты Süddeutsche Zeitung, задержанный владеет киоском в Кельне, женат на украинке и часто посещает Украину в личных целях. Как отмечают СМИ, прокуратура Кельна не рекомендовала Кемалю К. ездить за границу из-за высокой вероятности ареста по так называемому красному уведомлению (также называется "красным циркуляром". - Ред.) Интерпола.

Турецкие правоохранительные органы выдали его еще в 2002 году, летом 2017 года оно было возобновлено. Süddeutsche Zeitung пишет, что решение об экстрадиции гражданина ФРГ Киев должен принять к концу ноября.

В Турции Кемаль К. был связан с местной коммунистической партией, в 2007 году бежал в Германию, где был на несколько месяцев задержан по подозрению, которое не подтвердилось. В 2016 году он получил гражданство ФРГ.