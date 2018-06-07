В украинской спецслужбе подтвердили, что опубликованный список фамилий полностью совпадает с документом, изъятым ранее в результате спецоперации.
Поздно вечером во вторник СБУ сообщила об открытии уголовного дела по статье о разглашении данных досудебного следствия.
По меньшей мере часть фигурирующих в списке людей на протяжении последних дней были приглашены в СБУ. Некоторые из них сообщили о том, что спецслужба предложила им охрану.
В то же время часть киевских комментаторов сомневаются в том, что список является реальным перечнем людей, которые, как утверждают украинские силовики, должны были стать целями российских спецслужб.
Не то 30, не то 47
Впервые о существовании некого списка потенциальных жертв киллеров общественность услышала 30 мая, на том самом брифинге в здании СБУ, на котором стало известно о чудесном "воскрешении" Аркадия Бабченко, якобы убитого накануне.
Уже под конец брифинга о перечне как бы невзначай обмолвился глава украинской спецслужбы Василий Грицак.
"Вообще, организатор этого преступления говорил о необходимости устранения - вдумаетесь в эту цифру - 30 лиц на территории Украины. Этот заказ был пробным. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв. Некоторые. Я не буду их называть - вы понимаете, почему", - заявил он.
На следующий день чуть больше об этом списке в эфире телеканала "1+1" рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, на одной из встреч Бориса Германа, которого следствие считает организатором убийства Аркадия Бабченко, с "киллером" Алексеем Цымбалюком Герман заявил, что "у него есть еще больший список" потенциальных жертв убийств.
Луценко утверждает: на встречах с Цымбалюком Герман сначала предлагает убить "активиста Евромайдана из Одессы", потом - бывшего офицера ФСБ, который ныне живет на Украине.
"И вообще список составляет около 30 человек, становится известно нам", - сказал тогда генпрокурор.
"Новость, которую я могу сейчас рассказать, - мы имеем этот список. Сейчас он находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - заявил Луценко.
На следующий день, 1 июня, тот же Юрий Луценко называет новое число фигурантов "списка Германа".
"В результате этой оперативной комбинации [имитации убийства Аркадия Бабченко] следствие получило список из 47(!) лиц, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно это - известные украинские и экс-российские журналисты", - написал он в "Фейсбуке".
Обвиняемый в организации несостоявшегося убийства Аркадия Бабченко Борис Герман в своих показаниях в киевском суде 31 мая также упомянул о списке из "тридцати человек, которых они [неназванные заказчики преступлений, якобы действовавшие через сотрудника "личного фонда Путина" Вячеслава Пивоварника] хотели бы уничтожить на территории Украины".
Герман заявил, что этот список сразу после получения "был передан в контрразведку".
Встреча в СБУ
В конце прошлой недели стало известно, что примерно полтора десятка журналистов и общественных деятелей были приглашены в СБУ, где с ними провели разговор - как выразился российский журналист Евгений Киселев, ныне работающий на украинском телеканале "Прямой", - "о нашей личной безопасности".
"Все участники встречи - известные и публичные люди... Нас предупредили, что мы пребываем в группе риска и потенциально можем стать мишенями боевиков, которые работают под руководством российских спецслужб", - заявил в комментарии ТСН еще один участник этой встречи, популярный блогер и телеведущий Сергей Иванов.
Он добавил, что с ним провели "определенные следственные действия" и предложили предоставить охрану. Все участники встречи дали подписку о неразглашении тайны следствия.
Список на "Стране"
5 июня критически настроенное по отношению к украинской власти киевское интернет-издание "Страна" разместило список из 47 "журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров".
"Страна" не сообщила, откуда именно в распоряжении редакции оказался этот документ, процитировав лишь некий источник в СБУ, утверждавший, что Борис Герман передал список своему "куратору" в украинской контрразведке еще 21 мая, то есть за неделю до инсценировки убийства Бабченко.
Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко демонстрировал этот список журналистам Би-би-си за несколько часов до его публикации изданием "Страна".
Поначалу СБУ не подтверждала подлинность опубликованного "Страной" списка.
"СБУ ничего никому не передавала. Список является тайной следствия, поэтому я с ним не ознакомлена и поэтому не могу комментировать его аутентичность", - заявила Би-би-си пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская.
Но уже вечером того же дня спецслужба заявила об открытии уголовного производства по факту разглашения данных досудебного следствия.
"В публикации значатся фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны", - заявили в СБУ.
Позже пресс-центр СБУ подтвердил Би-би-си, что в документе, размещенном на Стране, указаны те же фамилии, что и в оригинальном списке, изъятом в ходе спецоперации.
Кто в списке?
В "списке 47" значатся фамилии известных и не очень украинских журналистов, писателей, блогеров, общественных активистов.
Сразу после публикации киевские комментаторы обратили внимание на то, что в нем не нашлось места для самого Аркадия Бабченко. Кроме того, в нем не значится Тодор Пановский - одесский активист "Евромайдана", который, по словам адвоката Бориса Германа Евгения Солодко, фигурировал в деле его подзащитного.
Кроме того, в списке, выложенном "Страной", журналист Алексей Братущак фигурировал под именем Александр.
В списке есть несколько журналистов, эмигрировавших на Украину из России: Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Айдер Муждабаев, Екатерина Сергацкова, Иван Яковина.
В то же время в нем нельзя найти других известных эмигрантов из России, тоже активно критикующих нынешнюю официальную Москву: Илью Пономарева, Владимира Федорина, Марию Гайдар.
Также в "список 47" включены три писателя, которых можно назвать живыми классиками украинской литературы: Юрий Андрухович, Юрий Винничук и Василий Шкляр.
Киевские комментаторы, анализирующие "расстрельный список", признают, что в нем сложно найти определенную логику - какие-либо очевидные критерии, по которым он был составлен.
"(В списке) много людей, не известных широкой общественности, а фото некоторых даже сложно найти в интернете. Отсюда вопрос - зачем их было убивать?" - вопрошает издание "Украинская правда".
"Вы уж извините меня, участники списка, но то, что обнародовали, выглядит как список тех, на кого подписан Петр Порошенко в "Фейсбук", - иронизирует журналистка Татьяна Николаенко.
Реакция фигурантов
Сами фигуранты "списка 47" реагировали на факт своего нахождения в перечне по-разному.
Некоторые из них воздерживаются от любых комментариев по этому поводу.
Российский журналист Матвей Ганапольский, ныне работающий на украинском телеканале "Прямой", заявил Би-би-си, что представленные Службой безопасности Украины данные убедили его в серьезности происходящего и он согласился на предложение предоставить ему охрану.
Журналистка Соня Кошкина, шеф-редактор киевского издания "Левый берег", напротив, "приняла для себя следующее решение: никуда не ходить, ничего не подписывать, охрану не брать, в фарсе не участвовать".
Блогер Алена Яхно иронизирует: "Уважаемое СБУ, я тут молоденькой притворяюсь, а теперь из-за вашей утечки все знают мой возраст".
А вот Лариса Ницой - писательница и ярая защитница использования украинского языка во всех сферах общественной жизни Украины - вообще отказалась общаться с оперативниками Службы безопасности Украины, после того как они обратились к ней на русском языке.
"Требую допроса на государственном языке", - закончила она эмоциональный пост, в котором описала свой поход в здание украинской спецслужбы.
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