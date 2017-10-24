Цель учений — проверить процедуры принятия сил НАТО на территории стран Балтии.
Речь идет о гражданской и военной поддержке принимающей стороны, которую в мирных или военных условиях эта страна оказывает силам и организациями союзников, находящимся на ее территории.
С 2009 года учения проходят по принципу ротации в каждой из стран.
В учениях примут участие вооруженные силы стран Балтии, представители подразделений НАТО, размещенных в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Словакии и Венгрии и гражданские органы Латвии.
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