В Риге с 24 по 26 октября пройдут учения "Baltic Host 2017" по сценарию эскалации кризиса в Балтийском регионе, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.
© P.Brown nuotr.

Цель учений — проверить процедуры принятия сил НАТО на территории стран Балтии.

Речь идет о гражданской и военной поддержке принимающей стороны, которую в мирных или военных условиях эта страна оказывает силам и организациями союзников, находящимся на ее территории.

С 2009 года учения проходят по принципу ротации в каждой из стран.

В учениях примут участие вооруженные силы стран Балтии, представители подразделений НАТО, размещенных в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Словакии и Венгрии и гражданские органы Латвии.

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