На турецкой границе задержали грузина с узбечкой в чемодане

Турецкие пограничники на пропускном пункте "Сарпи" на грузино-турецкой границе обнаружили в чемодане 24-летнего гражданина Грузии девушку. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщили в воскресенье грузинские СМИ со ссылкой на турецкие источники.
Bagažas
© Shutterstock

Подозрения стражей границы вызвал большой черный чемодан, с которым гражданин Грузии проходил паспортный и таможенный контроль. От него потребовали открыть чемодан и обнаружили в нем 27-летнюю гражданку Узбекистана. Попасть в Турцию она пыталась нелегально, поскольку въезд туда ей был запрещен.

Гражданин Грузии и нелегалка из Узбекистана задержаны. Грузинская полиция возбудила уголовное дело.

NEWSru.com
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