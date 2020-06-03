Некоммерческая организация "Центр демократии и технологий" (CDT) подала в суд в связи со специальным указом президента США Дональда Трампа о регулировании социальных сетей. "Действия президента - это прямая атака на свободу слова, гарантированную первой поправкой (к Конституции США. - Ред.)", - говорится в пресс-релизе CDT, опубликованном во вторник, 2 июня.
🚨 BREAKING: Today, we've taken a critical & necessary stand for the First Amendment. @CenDemTech filed a lawsuit against @POTUS' “Executive Order on Preventing Online Censorship,” which violates 1A by chilling constitutionally protected speech of online platforms & individuals.— Center for Democracy & Technology (@CenDemTech) June 2, 2020
"Президент дал понять, что его цель - использование угрозы возмездия и будущего регулирования для того, чтобы вынудить платформы изменить их модерацию контента, из-за чего опасность дезинформации и давления на избирателей будет беспрепятственно расти в год выборов", - сказано в заявлении организации. В числе форм, спонсирующих CDT, - крупнейшие мировые интернет-концерны и технологические компании: Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Apple, Twitter и другие.
26 мая между Дональдом Трампом и сетью микроблогов Twitter возник конфликт, так как два твита президента были помечены как "вводящие в заблуждение" и подвергнуты процедуре проверки фактов. 28 мая Трамп подписал указ о пересмотре ответственности соцсетей за опубликованный пользователями контент и возможностей его модерации.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: карантин могут отменить (8)
После 16 июня карантин в Литве могут отменить, если...
Молодая семья заразилась коронавирусом в городе и почти месяц не могла провериться (5)
Молодая семья из Вильнюса рассказала журналистам Delfi о...
Недоверие к решению власти выделить 200 евро: не будет ли это медвежьей услугой? (9)
Правительство Литвы приняло решение в августе...
С конца июня Куршская коса будет по карману только состоятельным людям: увеличился экологический сбор (6)
Этим летом отдыхающим в Ниде придется потратить больше...
Революция не роз. В Беларуси во время пандемии полным ходом идет президентская кампания (204)
В понедельник, 1 июня, стало очевидно, что вспыхнувшее...