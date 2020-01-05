Как подсчитали журналисты, покупатель заплатил около 700 тысяч иен (около 6480 долларов ) за один килограмм тунца, которого выловили рыбаки из северной префектуры Аомори.

Счастливым обладателем огромной рыбьей тушки второй год подряд стала владеющая сетью суши-баров Sushi Zamnai компания Kiyomura. Аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков, который с 2018 года находится в районе Тоесу у Токийского залива.

57-летний японец из прибрежного поселка Ома, поймавший проданного за рекордную сумму голубого тунца, сообщил телерадиокомпании, что о таком улове "мечтает каждый рыбак".

Голубой тунец - вымирающий вид, указано на сайте Всемирного фонда дикой природы. Вес взрослой особи может достигать 680 кг, длина - 3 м.