На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4

Подземные толчки были зафиксированы в 23:50 по местному времени (15:50 по Гринвичу) в 22 км от побережья.
В результате землетрясения частично обрушилось здание одного из отелей. В настоящее время на месте работают спасатели.
Судя по фотографиям в социальных сетях, дороги и высотные здания в районе землетрясения получили значительные повреждения.
В воскресенье вечером в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,4, за которым последовало два афтершока меньшей силы.
Эпицентры всех трех подземных толчков располагались близко друг к другу.
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