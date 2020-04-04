"Если мы заметим пассажира без маски, то попросим его надеть ее, а в случае отказа нарушитель будет оштрафован", - предупредил министр. Он уточнил, что сумма штрафа составит от 3 000 до 15 000 тайваньских долларов (99-495 американских).
Маски в общественном транспорте, включая автобусы и скоростные поезда, будут обязательны к ношению уже с субботы, 4 апреля.
На сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 348 случаев заражения новым коронавирусом с пятью летальными исходами.
Напомним, Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда переместились остатки сил партии Гоминьдан (Национальная народная партия Китая) во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами.
С тех пор этот самый большой китайский остров считает себя легитимной Китайской республикой, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие ее атрибуты. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.
TOP новостей
Профессор о смягчении карантина: если слишком рано отпустить удила, может начаться вторая фаза (25)
Врач-инфектолог профессор Вильнюсского университета...
В Клайпеде коронавирус унес жизнь еще одного человека комментарий Минздрава (6)
4 апреля журналистка Агне Букартайте сообщила, что от...
За сутки в Литве установили 75 новых случаев коронавируса всего 771 (86)
В Литве до субботнего утра подтвердили 771 случай...
Цены на продукты в Литве меняются: акций стало меньше, цены увеличились (121)
Сайт produktukainos.lt представил отчет о ценах на продукты в...
Спортивный тренер осталась без работы и пошла в кассиры: снимаешь корону и идешь работать (48)
Сильвия Юцяпите из Вильнюса уже несколько лет живет в...