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Власти Тайваня ввели штрафы за отказ носить защитные маски в общественном транспорте. Эта мера направлена на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, заявил в пятницу на пресс-конференции в Тайбэе министр здравоохранения и социального обеспечения острова Чэнь Шичжун, передает ТАСС.
Taivaniečiai saugosi nuo koronavoiruso
Taivaniečiai saugosi nuo koronavoiruso
© Zuma Press / Scanpix

"Если мы заметим пассажира без маски, то попросим его надеть ее, а в случае отказа нарушитель будет оштрафован", - предупредил министр. Он уточнил, что сумма штрафа составит от 3 000 до 15 000 тайваньских долларов (99-495 американских).

Маски в общественном транспорте, включая автобусы и скоростные поезда, будут обязательны к ношению уже с субботы, 4 апреля.

На сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 348 случаев заражения новым коронавирусом с пятью летальными исходами.

Напомним, Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда переместились остатки сил партии Гоминьдан (Национальная народная партия Китая) во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами.

С тех пор этот самый большой китайский остров считает себя легитимной Китайской республикой, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие ее атрибуты. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.

NEWSru.com
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