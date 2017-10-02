На суде по делу об убийстве брата Ким Чен Ына подозреваемые не признали своей вины

В ходе судебного процесса будет привлечено в общей сложности 153 свидетеля, говорится в статье. Сторона государственного обвинения планирует пригласить до 40 свидетелей по данному делу. Подозреваемым грозит смертная казнь.
Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала- Лумпура. Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам сообщил, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.
В убийстве подозреваются несколько человек. По данным следствия, в частности, в преступлении замешаны четверо северокорейских граждан. Речь идет о 33-летнем Хи Джи Хене, 34-летнем Хон Сон Хаке, 55-летнем О Чжон Гиле и 57-летнем Ли Чже Наме.
Мужчины въехали в Малайзию по отдельности до нападения и уехали в Джакарту из международного аэропорта Куала-Лумпура сразу после убийства Ким Чон Нама. Они объявлены в международный розыск по линии Интерпола.
Подсудимые Доан Тхи Хыонг и Сити Айсиа утверждают, что их наняли для участия в видеорозыгрыше, и они не знали, кем был человек, который скончался от их действий в аэропорту Куала-Лумпура. По данным следствия, девушки нанесли на лицо брата Ким Чен Ына нервно-паралитический яд, от которого он скончался.
Власти Пхеньяна отвергают подозрения в причастности к смерти Ким Чен Нама, утверждая, что преступление было сфабриковано в кампании против КНДР. В Северной Корее считают убийство Ким Чен Нама выгодным только для Сеула.
Ким Чен Нам - старший брат Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец - бывший лидер КНДР Ким Чен Ир, скончавшийся в 2011 году. Ким Чен Нам жил в Макао и занимался бизнесом.
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