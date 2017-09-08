Отмечается, что серия вспышек началась 4 сентября с серии небольших вспышек класса М.
По словам ученых, текущая ситуация является результатом изменений в солнечной короне за последние три дня.
Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вторая за неделю мощная вспышка.
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