Отмечается, что серия вспышек началась 4 сентября с серии небольших вспышек класса М.

По словам ученых, текущая ситуация является результатом изменений в солнечной короне за последние три дня.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вторая за неделю мощная вспышка.