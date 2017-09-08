По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, в 11.00 на Солнце была зафиксирована еще одна мощная вспышка класса Х, передает РИА "Новости".
© AP / Scanpix

Отмечается, что серия вспышек началась 4 сентября с серии небольших вспышек класса М.

По словам ученых, текущая ситуация является результатом изменений в солнечной короне за последние три дня.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вторая за неделю мощная вспышка.

Gazeta.ru
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