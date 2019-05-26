На следующей неделе правительство Венесуэлы проведет в Норвегии новые переговоры с оппозицией

Переговоры начнутся на следующей неделе и пройдут в Осло. Власти Норвегии будут исполнять на них роль посредника. Лидеры противоборствующих сторон, президент Николас Мадуро и самопровозглашенный президент, бывший глава парламента, Хуан Гуайдо не прилетели в Осло.
Правительственную делегацию представляют советник Мадуро Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. К ним присоединился министр иностранных дел Хорхе Арреаса. Оппозиционеров возглавили депутат парламента Сталин Гонсалес, бывший мэр Каракаса Херардо Блайд и бывший министр транспорта Фернандо Моттола.
Предыдущий раунд переговоров прошел в Осло в начале мая. Каких-либо результатов на фоне возросшего политического напряжения внутри страны достичь не удалось. Хуан Гуаидо тогда заявил, что первые контакты в Осло "не переговоры, а попытка установить диалог".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже поблагодарил правительство Норвегии за содействие продвижению диалога с представителями венесуэльской оппозиции и подтвердил готовность двигаться к заключению соглашений.
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